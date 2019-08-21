Партия реформ намерена выразить вотум недоверия Юри Ратасу в ближайший понедельник

Мы только что закончили работу над текстом и договорились с социал-демократами, теперь начинаем собирать подписи", – сказала председатель Партии реформ Кая Каллас ERR.

"В тексте содержатся упреки, которые накопились у нас к Ратасу. Прежде всего, Юри Ратас, будучи премьер-министром, не смог обеспечить достойное управление Эстонией: когда работают некомпетентные министры, которые превышают свои полномочия, для них правовое государство ничего не означает. Кроме того, в хорошие времена фактически были растрачены средства за счет будущего, и это планируют продолжать", – перечислила Каллас содержание вотума недоверия.