Пт, 23.08.2019
Со мной говорили таким образом, что возникло ощущение, что я попал в банду. Киган Макбрайд
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  • Фото: романтическая мансарда в курортной столице ждет нового хозяина

Фото: романтическая мансарда в курортной столице ждет нового хозяина

ФОТО: KV.EE

В центре Пярну появилась в продаже квартира, предназначенная для романтиков, пишет Postimees.

Крошечное, но уютное жилище площадью всего 26 квадратных метров находится на втором этаже двухэтажного деревянного дома и подходит принципиальным романтикам, для которых в жилье главное - настроение и атмосфера. Несмотря на площадь, в полностью реновированной квартирке есть все необходимое, а главное - очарование! 

ФОТО: KV.EE

Прелести добавляет зеленый и ухоженный внутренний дворик, где так приятно проводить время теплыми летними вечерами.

ФОТО: KV.EE

Подробная информация и остальные фото находятся на странице  портала недвижимости KV.EE

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