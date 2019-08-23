Фото: романтическая мансарда в курортной столице ждет нового хозяина

Крошечное, но уютное жилище площадью всего 26 квадратных метров находится на втором этаже двухэтажного деревянного дома и подходит принципиальным романтикам, для которых в жилье главное - настроение и атмосфера. Несмотря на площадь, в полностью реновированной квартирке есть все необходимое, а главное - очарование!