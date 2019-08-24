Сб, 24.08.2019
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Эстонские волейболистки без шансов проиграли стартовый матч чемпионата Европы

Tallinn, EESTI 10AUG19 Võrkpall. Eesti rahvusnaiskond. Eesti naiste rahvuskoondis. Naiste võrkpall. The Estonia women's national volleyball team, women's volleyball. tl/Foto Tairo Lutter/POSTIMEES

ФОТО: TAIRO LUTTER / Postimees Grupp/Scanpix Baltics

Женская сборная Эстонии, которая впервые пробилась в финальный турнир чемпионата Европы по волейболу, в стартовом поединке потерпела поражение от Венгрии - 0:3 (15:25, 17:25, 15:25), передает Rus.Err.ee.

Матчи группы С, где выступает команда Эстонии, проходят в Венгрии. В этой группе также играют сборные Хорватии, Румынии, Нидерландов и Азербайджана.

Другие результаты первого тура: Хорватия - Азербайджан 2:3, Нидерланды - Румыния 3:0.

24 августа, эстонские волейболистки сыграют с Хорватией.

Всего в финальный турнир попали 24 команды, a в 1/8 финала пробьются по четыре лучшие команды из каждой группы.

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