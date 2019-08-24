Эстонские волейболистки без шансов проиграли стартовый матч чемпионата Европы

Женская сборная Эстонии, которая впервые пробилась в финальный турнир чемпионата Европы по волейболу, в стартовом поединке потерпела поражение от Венгрии - 0:3 (15:25, 17:25, 15:25), передает Rus.Err.ee.
Матчи группы С, где выступает команда Эстонии, проходят в Венгрии. В этой группе также играют сборные Хорватии, Румынии, Нидерландов и Азербайджана.
Другие результаты первого тура: Хорватия - Азербайджан 2:3, Нидерланды - Румыния 3:0.
24 августа, эстонские волейболистки сыграют с Хорватией.
Всего в финальный турнир попали 24 команды, a в 1/8 финала пробьются по четыре лучшие команды из каждой группы.