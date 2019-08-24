Фото: квартиру в тихом центре Таллинна можно увеличить на тридцать два метра

В красивом реновированном доме на улице Сюда продается уютная стильная квартира с интересной особенностью, рассказывает Postimees.
Эта трехкомнатная квартира площадью 74,3 м2 находится на втором этаже трехэтажного реновированного дома.
Очень украшают квартиру и придают ей своеобразие дощатые полы и печь с подлинными старинными изразцами. В дизайне квартиры чувствуется рука профессионала. Квартира состоит из кухни-гостиной, двух спален и ванной.
При желании можно купить не только эту квартиру, но и маленькую мансардную квартиру площадью 32 м2 с террасой и объединить обе квартирные собственности. Утвержденный проект имеется.
Подробности можно найти на странице портала недвижимости KV.EE.