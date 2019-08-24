Сб, 24.08.2019
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  • Фото: квартиру в тихом центре Таллинна можно увеличить на тридцать два метра

Фото: квартиру в тихом центре Таллинна можно увеличить на тридцать два метра

ФОТО: KV.EE

В красивом реновированном доме на улице Сюда продается уютная стильная квартира с интересной особенностью, рассказывает Postimees.  

Эта трехкомнатная квартира площадью 74,3 м2 находится на втором этаже трехэтажного реновированного дома.  

ФОТО: KV.EE

Очень украшают квартиру и придают ей своеобразие дощатые полы и печь с подлинными старинными изразцами. В дизайне квартиры чувствуется рука профессионала. Квартира состоит из кухни-гостиной, двух спален и ванной. 

ФОТО: KV.EE

При желании можно купить не только эту квартиру, но и маленькую мансардную квартиру площадью 32 м2 с террасой и объединить обе квартирные собственности. Утвержденный проект имеется.   

Подробности можно найти на странице портала недвижимости KV.EE

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