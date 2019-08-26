Видео: в Ласнамяэ молодые ребята хотели ограбить киоск с шаурмой, но испугались

По словам читательницы, инцидент произошел 19 августа, около четырех утра. Молодые люди подняли роллставни и разбили окно. После того, как сработала сигнализация, ребята сбежали. Екатерина подозревает, что ребята пытались ограбить киоск.

"Обращаюсь к вам с надеждой дать этому происшествию максимальную огласку и заинтересовать большее количество людей, – пишет Екатерина. – Ну и, конечно, хотелось бы обратиться к молодым людям, которые совершили это, и безусловно увидят эту статью в интернете. Жизнь – бумеранг. Ничего в этой жизни не останется безнаказанным. Если у вас не получилось чего-то добиться в жизни, что-то поставить с нуля, то сломать и разрушить что-то чужое гораздо легче? Стыдобище!"

Полиция ведет дело

По словам пресс-секретаря полиции Виктории Корпан, полиция получила утром 19 августа сообщение о том, что в киоске на улице Кивила разбито окно. Из киоска ничего украдено не было. Полиция начала делопроизводство.

Пока о поимке молодых людей не сообщается.

"Виновное деяние квалифицируется на основании собранной информации по каждому конкретному случаю индивидуально, принимая во внимание обстоятельства происшествия, умысел и сумму ущерба. Например, в случае, если в помещении разбито стекло, то такое виновное деяние будет квалифицировано по статье 218 (Имущественное виновное деяние, направленное против малоценных вещей и имущественного права) часть 1 или статье 203 (Повреждение и уничтожение вещи), в зависимости от суммы ущерба", – говорит Корпан.