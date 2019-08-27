Волна краж в Эстонии: за ночь воры нанесли ущерб в 50 000 евро

«Ночью с нашего двора украли GPS-приемники, мониторы, бортовые компьютеры и прочую электронику, всего обокрали 11 машин, ущерб превышает 50 000 евро», - говорится в сообщении предприятия в соцсетях.

Многие машины были повреждены, в результате чего их нельзя использовать. «У машин, у которых легко снять антенны и прочие детали, для профилактики детали были спрятаны, но от этого много толку нет. Машины также были на оборудованных камерами парковке. Добычей воров стали устройства Claas, Müller Electronic, Case, TopCon и AgLeader», - сообщает работающее в Ляэне-Вирумаа паевое товарищество.

Некоторое время назад страховая компания Salva Kindlustus предупредила земледельцев о кражах. «В последнее время страховой компании поступило большое количество сообщение о краже GPS-устройств», - сказал руководитель отдела страхования имущества Salva Kindlustus Альвер Кивирюйт.

Он отметил, что, конечно, владельцы тракторов и комбайнов должны уделить время и обеспечить безопасность устройств. «У большинства машин есть возможность простым движением снять GPS-устройства и антенны, а после рабочего дня положить их на хранение в безопасное место», - говорит Кивирюйт.

Ведущий следователь Лыунаской префектуры Лийя Пильт сказала, что за последние месяцы в полицию со всей Эстонии поступило несколько сообщений о кражах из сельскохозяйственной техники GPS-устройств и антенн. Кражи были совершены в Северной, Южной и Восточной Эстонии. Нанесен большой ущерб, начато уголовное производство.