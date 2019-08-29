Правительство направило в Рийгикогу договор с Японией о трудовом туризме

Глава МИД Урмас Рейнсалу в четверг предложил правительству ратифицировать договоренность, на основании которой Эстония и Япония смогут выдавать молодежи — гражданам двух стран в возрасте от 18 до 30 лет — многократные визы с правом работать на срок до 12 месяцев. Проект этого договора правительство оорило 15 августа.

Межгосударственное соглашение даст право работать по визе без предварительной регистрации в департаменте полиции и погранохраны.

Позакону об иностранцах временно находящийся в Эстонии иностранец имеет право на работу без регистрации, если его право на работу вытекает из закона или ратифицированного Рийгикогу договора с зарубежным государством.

Подобные договоры у Эстонии заключены с Австралией, Новой Зеландией и Канадой.