Узнайте, кухня в каком стиле подходит именно вам

Говорят, что кухня - это сердце дома. Кухня также должна соответствовать вашему личному стилю. Postimees предлагает выбрать подходящий для вас тип кухни.
Классический
Традиционная элегантная кухня со вкусом, но, конечно, не скучная. Этот стиль кухни подходит вам, если вы – ведете правильный образ жизни и любите простоту.
Архитектурный
Этот тип кухни подходит вам, если вы предпочитаете исторические ассоциации – как в кулинарии, так и в интерьере. В то же время кухни в этом стиле не мыслимы без натуральных отделочных материалов.
Современный
Это подходит вам, если вы хотите готовить на современной кухне и следовать только современным тенденциям. Вам нравится, что кухня оснащена современной бытовой техникой и содержит все виды умных решений.
Стиль кантри
Это кухня для вас, если вы любите уют, простоту и деревенскую обстановку. Вы любите естественность и природу, а также любите готовить простую домашнюю еду.
Минималистичный
Вы не хотите ничего лишнего, все должно стоять на своем месте. Никаких безделушек, только необходимое. Вы точно знаете, что нужно для приготовления хорошей еды.