Узнайте, кухня в каком стиле подходит именно вам

Классический

Традиционная элегантная кухня со вкусом, но, конечно, не скучная. Этот стиль кухни подходит вам, если вы – ведете правильный образ жизни и любите простоту.

Архитектурный

Этот тип кухни подходит вам, если вы предпочитаете исторические ассоциации – как в кулинарии, так и в интерьере. В то же время кухни в этом стиле не мыслимы без натуральных отделочных материалов.

Современный

Это подходит вам, если вы хотите готовить на современной кухне и следовать только современным тенденциям. Вам нравится, что кухня оснащена современной бытовой техникой и содержит все виды умных решений.

Стиль кантри

Это кухня для вас, если вы любите уют, простоту и деревенскую обстановку. Вы любите естественность и природу, а также любите готовить простую домашнюю еду.

Минималистичный