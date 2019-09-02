Спасательный департамент просит у государства 128 000 евро на ремонт попавшей в ДТП машины

На ремонт спасательной машины с лестницей Спасательный департамент просит 30 000 евро. Машина Iveco Magirius попала в аварию в апреле, выехав на оперативный вызов в Тарту. Ехавшая с сиреной и включенными проблесковыми маячками спасательная машина собиралась пересечь перекресток на красный сигнал светофора, когда в нее врезался легковой автомобиль Audi.

Пострадавшая спасательная машина обслуживает Тартуский, Йыгеваский и частично Пылваский уезды. Исходя из этого, сохранение этой транспортной единицы играет критически важную роль в регионе, сообщил департамент.

Большую же часть запрошенной суммы составляет расход на восстановление пожарного резервуара, пострадавшего в ходе транспортировки. На это департамент просит 98 000 евро.

Как пояснило ведомство, резервуар помогает поддерживать беспрерывное водоснабжение по время спасательных операций.