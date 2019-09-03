Департамент статистики: производство электроэнергии в прошлом году в Эстонии уменьшилось

Об этом сообщила во вторник пресс-служба Департамента статистики.

Как отметили в ведомстве, на снижение производства электроэнергии в прошлом году повлияло сокращение потребления на электростанциях горючего сланца. При этом доля импортированной электроэнергии выросла. Импорт из скандинавских стран увеличился почти на 60%, составив 98% от общего объема импорта.

Производство электроэнергии по-прежнему превышает потребление, то есть, баланс находится в профиците. Экспорт электроэнергии по сравнению с 2017 годом остался примерно на том же уровне, при этом экспорт в Латвию составил почти 80% от общего объема экспорта. Потребление электроэнергии внутри страны оставалось стабильным и в сравнении с прошлым годом выросло на 3%.

Производство электроэнергии из возобновляемых источников с каждым годом увеличивалось. В прошлом году рост составил по сравнению с 2017 годом 8%. Производство ветряной электроэнергии уменьшилось в годовом сравнении на 12%, составив почти треть от всего производства возобновляемой энергии. Значительно возросло производство электроэнергии из древесного топлива и других возобновляемых источников (22%).

Аналогично с прошлым годом в 2018 году произведено около 22 млн тонн горючего сланца. Основная часть горючего сланца используется на электростанциях и в качестве сырья на заводах по производству сланцевого масла. Сланцевого масла было произведено 1,1 млн тонн, что в годовом сравнении составило 9%-й рост. Большинство продукции экспортировалось и основными государствами экспорта были Нидерланды, Великобритания и Дания.

В производстве древесных гранул, занявших на энергетическом рынке важное место в качестве вида топлива, по-прежнему наблюдается тенденция роста. В 2018 году произведено около 1,3 млн тонн гранул, что на 15% больше, чем годом ранее. Благодаря достаточному спросу на внешнем рынке, преобладающая часть продукции экспортировалась. Основными государствами экспорта были Дания (54%), Великобритания (14%) и Германия (14%).