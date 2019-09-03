Галерея: лососина и бирюза в алма-атинской квартире

Для каждой комнаты этой квартиры выбран свой набор оттенков. Так, в гостиной стены украшает смелый лососевый оттенок и контрастные белые панели. В спальне мы видим красивые растительные обои в бирюзовых тонах. Прихожая оформлена в темно-бежевых тонах, в то время как кухня получилась совсем светлой и почти без ярких пятен. Очень приятный и свежий интерьер!

«Мы хотели создать многослойный интерьер, который бы удивлял, но при этом не был кичевым. Поэтому вся гамма состоит из сложных глубоких оттенков. Подобно ингредиентам изысканного блюда, все вместе они гармонично дополняют друг друга, — объясняет Элина Мусакулова. — Мы вдумчиво подходили к выбору каждого аксессуара. На фотографиях нет ни одного специально привезенного для фотосъемки предмета декора: заказчики действительно так живут».