Eurostat: ВВП стран Балтии растет быстрее среднего по ЕС

По данным Eurostat, в этом году экономика стран Балтии растет быстрее среднего по ЕС.
Годовой экономический рост в целом по ЕС составил 1,4%, только в еврозоне - 1,2%, говорится в данных, опубликованных в пятницу статистической службой ЕС.
Валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы во втором квартале этого года по сравнению с апрелем-июнем 2018 года увеличился на 3,9%, годовой рост ВВП Эстонии составил 3,8%, Латвии 2,9%.
Во втором квартале по сравнению с первым экономика Литвы выросла на 0,8%, в Латвии - на 0,7%, в Эстонии - на 0,4%.
ВВП во всём ЕС и в еврозоне вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом.