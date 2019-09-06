Пт, 6.09.2019
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Eurostat: ВВП стран Балтии растет быстрее среднего по ЕС

Eesti jooksevkonto ülejääk oli mullu rekordiline 2,7 protsenti SKP-st.

ФОТО: SCANPIX

По данным Eurostat, в этом году экономика стран Балтии растет быстрее среднего по ЕС.

Годовой экономический рост в целом по ЕС составил 1,4%, только в еврозоне - 1,2%, говорится в данных, опубликованных в пятницу статистической службой ЕС.

Валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы во втором квартале этого года по сравнению с апрелем-июнем 2018 года увеличился на 3,9%,   годовой рост ВВП Эстонии составил 3,8%, Латвии  2,9%.

Во втором квартале по сравнению с первым экономика Литвы выросла на 0,8%, в Латвии - на 0,7%, в Эстонии - на 0,4%.

ВВП во всём ЕС и в  еврозоне вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом.

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