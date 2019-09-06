Eurostat: ВВП стран Балтии растет быстрее среднего по ЕС

Годовой экономический рост в целом по ЕС составил 1,4%, только в еврозоне - 1,2%, говорится в данных, опубликованных в пятницу статистической службой ЕС.

Валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы во втором квартале этого года по сравнению с апрелем-июнем 2018 года увеличился на 3,9%, годовой рост ВВП Эстонии составил 3,8%, Латвии 2,9%.

Во втором квартале по сравнению с первым экономика Литвы выросла на 0,8%, в Латвии - на 0,7%, в Эстонии - на 0,4%.