Объявлено расписание поезда эстонского языка, который будет ходить между Таллинном и Нарвой

В конце сентября, во время всемирной недели изучения эстонского языка, с 24 по 26 сентября в поездах на маршруте Таллинн-Нарва-Таллинн можно будет изучать эстонский язык. Изучение языка пройдет на экспресс-маршруте, по которому поезд отправляется из Таллинна в Нарву в 11:41, и на обычном маршруте из Нарвы в Таллинн с отправлением в 14:22.