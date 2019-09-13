Гособвинитель Таави Перн: нужно было раньше отреагировать в отношении Сависаара

- Вы вернулись с очередного заседания по так называемому делу Сависаара. В этом процессе теперь остались всего четверо обвиняемых. Есть ли ощущение, что в конце туннеля забрезжил свет?

- Я считаю, что светит яркий свет. Назначены даты судебных прений и слушания идут именно так, как было оговорено планом. Во время некоторых заседаний мы двигались даже с опережением.

- Когда может появиться приговор?

- Я не осмелюсь этого предположить. Мы будем спорить до начала октября, но как много времени потребуется для вынесения решения, решать суду.

- Многие связанные с этим делом люди согласились или на договор, или на принцип оппортунитета. Вероятно ли, что такое будет происходить еще?

- Те люди, которые остались, четко сказали, что не готовы к договорному производству.

- Какой была роль Калева Калло в сети этих событий?

- Согласно обвинению у Калло была существенная роль посредника в передаче предложенной Хилларом Тедером Эдгару Сависаару взятки. И делал он это в то время, когда являлся депутатом парламента.

- То есть, его можно назвать одной из ключевых фигур?

- В этом конкретном эпизоде у него, конечно, было центральное место. И в обвинительном заключении мы так написали.

- Как тогда можно объяснить это кажущееся непонятным хуторскому мышлению обстоятельство, что Центристская партия, которую Калев Калло якобы помогал незаконно финансировать, признала свою вину и согласилась с договорным производством, но при этом жарко защищая от лишения депутатской неприкосновенности человека, который был посредником в передаче незаконных денег?

- (Долго думает.) Я со своим хуторским мышлением тоже не могу этого объяснить. Я считаю, что каждому члену партии дали возможность защищать себя самостоятельно и исходить из того, что говорит их совесть. Может быть, это признак того, что они действительно являются партией, работающей в демократическом обществе, где никто никому не дает никаких указаний.

- Не лучше ли защищать себя в суде, а не в стенах парламента?

- Я согласен. Я лично тоже считаю, что лучше всего добиваться правды там, где мы можем дойти с делом до решения суда. Может быть, судебный процесс продвигался бы быстрее, если бы вопрос о депутатской неприкосновенности был решен быстрее и иначе.

- Насколько вы как прокурор чувствуете, что Центристская партия на самом деле и по существу понимает свою вину?