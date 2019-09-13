Пт, 13.09.2019
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  • Галерея: в Вастемыйза при пожаре в гараже погиб человек

Галерея: в Вастемыйза при пожаре в гараже погиб человек

В пятницу в 15.25 Спасательный департамент получил сообщение о том, что на хуторе Рехепыллу в селе Вастемыйза волости Пыхья-Скаала горит гараж. В пожаре погиб пожилой мужчина, сообщает Sakala.

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, горели развалины гаража, но спасатели сумели предотвратить распространение огня на жилой дом. Гараж был полностью уничтожен огнем. В ходе пожара взорвались находившиеся в гараже газовые баллоны.

Пресс-секретарь Спасательного департамента уточнил, что расследованием обстоятельств происшествия, закончившегося гибелью человека, займется полиция.

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