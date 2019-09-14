Обещают похолодание - готовьтесь к гололеду!

Руководитель отдела обслуживания Pindi Kinnisvarahaldus Реймо Розе предупреждает, что стоит заранее подготовиться и купить для начала мешок с гранитными гранулами для каждого подъезда или частного дома. «Когда половина жильцов, вышедших рано утром из дома, окажется на земле с травмами различной тяжести, уже будет поздно. Без промедления отправляйтесь в строительный магазин, чтобы приобрести мешок с гранулами. Если синоптики обещают похолодание, то даже в середине сентября вполне уместно провести упреждающую подготовку к гололеду», – добавил Розе.