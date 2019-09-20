Пропавшая Вера найдена мертвой

У пропавшей 77-летней Веры при себе не было телефона. К вечеру среды она находилась без жизненно важных лекарств уже целый день.

Полиция развернула масштабную операцию, были привлечены патрули, служебные собаки, самолет, дрон и добровольцы. Последний раз ее видели в Тартумаа на территории природного заповедника Алам-Педья. Поиски продолжались несколько дней.

"К сожалению, сегодня в 14.30 в болоте было найдено тело пропавшей. Причину смерти выяснит экспертиза. Ее нашли в примерно двух километрах от учебной тропы Селли-Силлаотса, откуда она, насколько известно, направилась на болото за ягодами", - говорит участковый Тартуского отделения полиции Алик Сяде.