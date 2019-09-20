Пропавшая Вера найдена мертвой

В среду вечером, 18 сентября Центр тревоги получил сообщение, что в Тартумаа, в деревне Вальмаотса, на территории природного заповедника Алам-Педья пропала женщина с проблемами со здоровьем. К сожалению, сегодня она была найдена мертвой.
У пропавшей 77-летней Веры при себе не было телефона. К вечеру среды она находилась без жизненно важных лекарств уже целый день.
Полиция развернула масштабную операцию, были привлечены патрули, служебные собаки, самолет, дрон и добровольцы. Последний раз ее видели в Тартумаа на территории природного заповедника Алам-Педья. Поиски продолжались несколько дней.
"К сожалению, сегодня в 14.30 в болоте было найдено тело пропавшей. Причину смерти выяснит экспертиза. Ее нашли в примерно двух километрах от учебной тропы Селли-Силлаотса, откуда она, насколько известно, направилась на болото за ягодами", - говорит участковый Тартуского отделения полиции Алик Сяде.
Полицейский отметил, к сожалению, даже в знакомом лесу или болоте человек легко может потеряться и, если он один и у него нет с собой телефона, быстро позвать на помощь невозможно. "Если, например, нет с собой также жизненно важных лекарств и соответствующей погоде одежды, то поход за грибами или ягодами может привести к трагическим последствиям", - сказал Сяде.