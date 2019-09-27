Редкая возможность: в Клоогаранде продается потрясающая деревянная вилла

Чудесный дом площадью 277,9 квадратных метров стоит на участке в 3000 метров. Его внешний вид, планировка и место расположения - все привлекает внимание. Для строительства дома использованы высококачественные материалы и применены современные технические возможности. Дом одноэтажный, с цокольным этажом и деревянным каркасом. По сути дела он состоит из двух отдельных жилых домов, объединенных общей крышей и террасой.

ФОТО: City24

В большей части дома находятся просторная и светлая гостиная, кухня, ванная и две спальни, одна из которых имеет свой вход в ванную комнату. Во второй части - две спальни и баня с комнатой отдыха. Прекрасный пляж - всего в паре сотен шагов. Не дом, а мечта!

ФОТО: City24