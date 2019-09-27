Пт, 27.09.2019
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  • Редкая возможность: в Клоогаранде продается потрясающая деревянная вилла

Редкая возможность: в Клоогаранде продается потрясающая деревянная вилла

ФОТО: City24

В продажу поступило нечто особенное: новая деревянная вилла с интересной и очень удобной планировкой находится рядом с морским побережьем в Клоогаранде, рассказывает Postimees

Чудесный дом площадью 277,9 квадратных метров стоит на участке в 3000 метров. Его внешний вид, планировка и место расположения - все привлекает внимание. Для строительства дома использованы высококачественные материалы и применены современные технические возможности. Дом одноэтажный, с цокольным этажом и деревянным каркасом. По сути дела он состоит из двух отдельных жилых домов, объединенных общей крышей и террасой. 

ФОТО: City24

В большей части дома находятся просторная и светлая гостиная, кухня, ванная и две спальни, одна из которых имеет свой вход в ванную комнату. Во второй части - две спальни и баня с комнатой отдыха. Прекрасный пляж - всего в паре сотен шагов. Не дом, а мечта! 

ФОТО: City24

Подробности об этом объекте находятся на странице портала недвижимости City24.

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