Вс, 29.09.2019
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В Казахстане 14-летняя девочка умерла из-за взрыва смартфона

Свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Margus Ansu / Postimees

В Казахстане 14-летняя девочка умерла из-за взрыва смартфона. Полиция признала ее смерть несчастным случаем.

Трагедия произошла 28 сентября в частном доме в селе Бастобе Каратальского района Алматинской области, сообщает Tengrinews.kz.

По предварительным данным, девочка слушала музыку на телефоне, поставленном на зарядку, и уснула. Под утро батарея гаджета взорвалась и нанесла ребенку травмы, несовместимые с жизнью.

Полиция не обнаружила признаков насилия на теле школьницы. Ее смерть назвали несчастным случаем.

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