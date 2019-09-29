В Казахстане 14-летняя девочка умерла из-за взрыва смартфона. Полиция признала ее смерть несчастным случаем.
Трагедия произошла 28 сентября в частном доме в селе Бастобе Каратальского района Алматинской области, сообщает Tengrinews.kz.
По предварительным данным, девочка слушала музыку на телефоне, поставленном на зарядку, и уснула. Под утро батарея гаджета взорвалась и нанесла ребенку травмы, несовместимые с жизнью.
Полиция не обнаружила признаков насилия на теле школьницы. Ее смерть назвали несчастным случаем.