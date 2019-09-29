Братья Сынаялг обратились к судебному исполнителю

Война между братьями Андресом и Олегом Сынаялг и государством из-за Айдуского ветропарка набирает обороты. Последняя битва была выиграна предпринимателями, когда Госсуд принял решение не принимать в производство жалобу государства об отмене разрешений на строительство, выданных Айдускому ветропарку. Уездный старейшина Ида-Вирумаа и Министерство юстиции просили об отмене разрешений на строительство ветропарка, поскольку они отличаются от первоначальной планировки и не были утверждены Министерством обороны. Госсуд не принял жалобу Министерства юстиции, таким образом в силу вступило раннее постановление административного суда о том, что уездный старейшина опоздал с протестом.

Однако теперь появилась новая проблема: постановление Госсуда вступило в силу 10 сентября и, согласно постановлению, Министерство юстиции должно оплатить Сынаялгам процессуальные расходы. Адвокат Aidu Tuulepark OÜ, разработчика ветропарка, обратился к судебному исполнителю с требованием о компенсации расходов. Представитель Сынаялгов также направил письмо в Министерство юстиции с требованием, чтобы Министерство немедленно оплатило процессуальные расходы (до пятницы, 27 сентября, 15:00). «Если министерство юстиции не выплатит суммы к указанному сроку, OÜ Aidu tuulepark решит оспорить прекращение исполнительного производства и других возможных последующих дел», - говорится в письме.

Однако отправка судебного пристава в министерство бессмысленна. Вице-канцлер по вопросам юридического администрирования Минюста Вильяр Пеэп пояснил, что поскольку постановление вступило в силу 10 сентября, по закону процессуальные расходы следует оплатить в течение 30 дней, таким образом у министерства есть время до 10 октября.