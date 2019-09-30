Неизвестный совершил ДТП на парковке и скрылся
В субботу, 28 сентября, на парковке в Тарту произошло ДТП, виновник которого скрылся с места происшествия.
Около 11 часов на парковке Тартуского рынка неизвестный въехал в серебристый Audi. Виновник скрылся с места происшествия и не оповестил о ДТП владельца пострадавшего автомобиля.
Если у вас есть информация, которая может помочь установить обстоятельства аварии, полиция просит позвонить по номеру 730 8814 или написать на адрес электронной почты louna.ate@list.politsei.ee