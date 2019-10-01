Велосипедист сбил пожилую женщину и уехал. Его ищет полиция

В понедельник в 20.25 в Харьюском уезде произошло ДТП с участием велосипедиста и пешехода.
Возле дома на Тийги,10 в Саку велосипедист сбил 79-летнюю женщину, которая передвигалась по велосипедно-пешеходной дорожке.
Скорая помощь доставила женщину в больницу для выяснения характера и степени тяжести ее травм. Спровоцировавший ДТП велосипедист покинул место происшествия до прибытия полиции.
Для выяснения обстоятельств инцидента полиция просит очевидцев случившегося позвонить по телефону 612 3000 (Пн-Пт 8.00-19.00) или написать на адрес электронной почты pohja.lmt@politsei.ee.