Вт, 1.10.2019
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  • Велосипедист сбил пожилую женщину и уехал. Его ищет полиция

Велосипедист сбил пожилую женщину и уехал. Его ищет полиция

Politseiauto.

ФОТО: Dmitri Kotjuh

В понедельник в 20.25 в Харьюском уезде произошло ДТП с участием велосипедиста и пешехода.

Возле дома на Тийги,10 в Саку велосипедист сбил 79-летнюю женщину, которая передвигалась по велосипедно-пешеходной дорожке.

Скорая помощь доставила женщину в больницу для выяснения характера и степени тяжести ее травм. Спровоцировавший ДТП велосипедист покинул место происшествия до прибытия полиции.

Для выяснения обстоятельств инцидента полиция просит очевидцев случившегося позвонить по телефону  612 3000 (Пн-Пт 8.00-19.00) или написать на адрес электронной почты pohja.lmt@politsei.ee.

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