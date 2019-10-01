Галерея: в Нарве открылся дом эстонского языка

С сегодняшнего дня головная контора Фонда интеграции Нарвский дом эстонского языка располагаются в Нарве по адресу Линда, 2 – в помещениях бывшего завода «Балтиец». В Нарву Фонд интеграции переехал 2 января 2019 года и до сих пор работал, предлагал услуги дома эстонского языка и курсы во временных помещениях.

«Предпосылкой для культурной интеграции является владение языком. Нарвский дом эстонского языка является опорным пунктом обучения эстонскому языку и другой важной работы Министерства культуры. Здесь не учатся, просто сидя в классах, но при помощи мероприятий и консультаций создаются культурное пространство и языковая среда, благоприятствующие языковой практике. Создание такой среды особенно важно именно в Нарве, где эстонский язык не звучит столь часто. Фонд интеграции проделал очень ценную работу, поэтому на обучение взрослых людей эстонскому языку правительство выделило Министерству культуры на 2020 год дополнительно два миллиона евро. Благодаря этому в будущем году большое количество людей смогут бесплатно изучать наш родной язык в этом новом доме», - сказал министр культуры Тынис Лукас.

«Мы очень рады нашему новому дому, поскольку теперь мы находимся в самом центре культурной и творческой Нарвы, где под одной крышей с нами работают театральный центр Narva Vaba Lava, нарвская студия ERR и инкубатор предпринимательства Objekt. Наш переезд расширил присутствие государства в Нарве, сделал его ближе к людям, мы создали 20 рабочих мест и в самом лучшем смысле мы являемся хорошим примером открытости государства людям, - сказала руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар. - Обучение эстонскому языку и создание языковой среды для практики – это лишь часть нашей деятельности. Нарвский дом эстонского языка, несомненно, станет еще одним форпостом эстонской культуры в Ида-Вирумаа».

По словам руководителя нарвского дома эстонского языка Маргариты Кялло, учебная деятельность и услуги, предлагаемые в доме языка, разнообразят возможности использования и практики эстонского языка в Ида-Вирумаа. «Открытие дома эстонского языка в Нарве значительно повысит доступность качественного обучения эстонскому языку и интеграционной поддержки во всем регионе. Помимо Нарвы мы развиваем сотрудничество с местными самоуправлениями и учебными заведениями в Кохтла-Ярве и Силламяэ, чтобы и тамошним жителям предлагать бесплатное обучение эстонскому языку и консультации», - сказала Маргарита Кялло.

На открытие нарвского дома эстонского языка пришли представители парламента, правительства, министерств, государственных департаментом, местных самоуправления, посольств и прочих партнерских организаций.

В дом эстонского языка приглашаются все взрослые люди, для кого эстонский не является родным языком, независимо от уровня владения государственным языком, чтобы изучать и практиковать эстонский язык или просто послушать эстонскую речь и быстрее освоиться с местной жизнью. В доме эстонского языка предлагаются различные формы обучения эстонскому языку: языковые курсы разных уровней, обучение в тандеме с эстонцем, участие в языковых кафе или киновечерах, также организуется языковая практика в формате учебных комнат. Также там можно получить профессиональную языковую консультацию. Все услуги дома эстонского языка бесплатны.