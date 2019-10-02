Полиция предупреждает: говорящие по-русски мошенники выманивают деньги у пожилых людей

"В одном из последних случаев пожилой мужчина обратился к нам после того, как под предлогом инвестирования он лишился 5000 евро. Мужчина рассказал, что он сам нашел в интернете, как ему показалось, хороший способ вложить деньги", – рассказала ведущий следователь Вильяндиского отделения полиции Лийа Пильт.

"Мужчина создал аккаунт на торговой платформе и сразу же сделал первую в жизни инвестицию. Сначала он перевел 250 евро и увидев, как быстро преумножаются его деньги. После этого он, подбадриваемый советами злоумышленников, стал переводить еще большие суммы. Для того, чтобы сделать инвестицию, он взял заем. Когда он захотел снять свои накопления, ему в этом было отказано под разными предлогами. Когда он понял, что его обманули, мужчина обратился в полицию", – рассказала Пильт.

В другом случае одна женщина получила звонок с зарубежного номера, и говорящий по-русски собеседник предложил ей быстро заработать денег, не прилагая никаких усилий.

"Женщина предпенсионного возраста поддалась убеждениям мошенников, позволила им дистанционно управлять ее компьютером, ввела пароли и перевела 500 евро. Вскоре мошенники начали оказывать на нее давление, требуя новых денежных вложений. Женщина заподозрила неладное и обратилась в полицию", – привела еще один пример следователь.

Пильт рассказала, что жителям Вильяндимаа звонили с номеров как местным, как и с кодами зарубежных государств.

"Обычно разговор идет по-русски, предложение звучит убедительно, но стиль общения назойливый, и мошенники оказывают на жертву давление то тех пор, пока неопытный "инвестор" не попадется на удочку. Как правило, мошенники хотят получить доступ к компьютеру жертвы, чтобы жертва сделала денежные переводы на зарубежные счета. Хотя жертвы есть разного возраста, наиболее уязвимая группа – это пожилые люди, которые хорошо говорят по-русски и имеют мало опыта пользования интернетом", – добавила она.

По словам ведущего следователя Лийи Пильт, самые эффективные методы борьбы с таким видом преступления – это профилактика, информированность и критическое отношение к предложениям такого рода. Пильт просит более молодых членов семьи рассказать об опасностях, которые могут подстерегать неопытных пользователей в интернете, своих пожилым родственникам и близким.