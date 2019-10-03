Водитель спровоцировал ДТП и скрылся: молодую женщину и годовалого ребенка увезли на скорой

Сегодня в 11.35 на втором километре шоссе Коовялья-Кохала в Раквереской волости произошло ДТП, в котором пострадали годовалый ребенок и 26-летняя женщина. Для выяснения всех обстоятельств происшествия полиции требуется помощь свидетелей.
ДТП произошло, когда неизвестный автомобиль выехал на вираже на встречную полосу. Двигавшемуся по своей полосе автомобилю Kia, за рулем которого была 26-лентяя женщина, пришлось выехать с дороги, чтобы избежать столкновения. В ДТП пострадали водитель и годовалая девочка, находившая на заднем сидении в детском кресле, их доставили в больницу. В автомобиле Kia средства безопасности использовались правильно, шины Kia соответствуют требованиям.
"Перед крутым виражом дороги всегда надо снизить скорость. Надо считаться и с тем, что осенью на дороге могут быть листья деревьев, которые делают поверхность дороги скользкой. Скорость надо выбирать в соответствии с погодными и дорожными условиями – ехать с максимальной разрешенной скоростью необязательно", – сказал старший комиссар Раквереского отделения полиции Айнар Рейманн.
Полиция просит свидетелей этого ДТП, а также водителя выехавшего на встречную полосу автомобиля, позвонить либо на номер аварийной группы Раквереского отделения полиции 53 29 28 83, либо на инфотелефон Департамента полиции и погранохраны 612 3000, который работает по будням с 8 до 19 часов.
В Ляэне-Вирумаа за девять месяцев этого года произошло 36 ДТП, в которых погиб один человек и пострадало 48 человек. За тот же период прошлого года произошло 54 ДТП, в которых погибло шесть человек и пострадало 66 человек.