Летевший самолетом в Москву двухмесячный младенец умер в больнице

По данным ведомства, самолет совершил экстренную посадку в Волгограде из-за плохого самочувствия ребенка. Младенца с матерью доставили в местную больницу, где впоследствии он и скончался, пишет Lenta.ru .

«Двухмесячный ребенок в состоянии клинической смерти был доставлен в больницу, где была установлена биологическая смерть. По предварительным данным следствия, у него было врожденное заболевание, смерть носит некриминальный характер», — заявили в пресс-службе СКР.