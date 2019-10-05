Лежала в крови, не кричала и просто отключилась: в Риге велосипедистка попала под колеса автомобиля

На месте происшествия врачам сразу стало ясно, что ситуация более чем серьезная. Пострадавшая - женщина в возрасте около 40 лет - лежала на асфальте в луже крови. Врачи начали оказывать раненой первую помощь и вызвали подкрепление - бригаду врачей-специалистов.

"В первой бригаде скорой помощи приехали молодые медики. После этого вторая бригада с носилками и аппаратурой, реанимировали пострадавшую на земле", - рассказала свидетель ДТП Лида.

На месте происшествия остался и автомобиль марки Honda, сбивший велосипедистку. В результате столкновения у машины деформировалась защита двигателя, а лобовое стекло превратилось в паутину. Сидевшие в машине до конца не поняли, как пострадавшая оказалась на дороге и почему не остановилась перед регулируемым пешеходном переходе.

Скорее всего, объективно реконструировать обстоятельства произошедшего можно будет только найдя свидетеля, который видел момент столкновения. Следствию пригодятся и записи с видеорегистраторов проезжавших мимо машин.

"Удар был основательный. Была скорость. Отсюда и до квартир все было слышно... Нет, не кричала, отключилась и все. Мы после этого не смотрели", - рассказала свидетель Лида.