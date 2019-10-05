Лежала в крови, не кричала и просто отключилась: в Риге велосипедистка попала под колеса автомобиля

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В пятницу, 4 октября, медики и спасательная служба получили вызов о происшествии на улице Илукстес в рижской районе Пурвциемсе (Латвия), где велосипедистка на пешеходном переходе попала под колеса автомобиля, пишет RUS.TVNET со ссылкой на Degpunktā.
На месте происшествия врачам сразу стало ясно, что ситуация более чем серьезная. Пострадавшая - женщина в возрасте около 40 лет - лежала на асфальте в луже крови. Врачи начали оказывать раненой первую помощь и вызвали подкрепление - бригаду врачей-специалистов.
"В первой бригаде скорой помощи приехали молодые медики. После этого вторая бригада с носилками и аппаратурой, реанимировали пострадавшую на земле", - рассказала свидетель ДТП Лида.
На месте происшествия остался и автомобиль марки Honda, сбивший велосипедистку. В результате столкновения у машины деформировалась защита двигателя, а лобовое стекло превратилось в паутину. Сидевшие в машине до конца не поняли, как пострадавшая оказалась на дороге и почему не остановилась перед регулируемым пешеходном переходе.
Скорее всего, объективно реконструировать обстоятельства произошедшего можно будет только найдя свидетеля, который видел момент столкновения. Следствию пригодятся и записи с видеорегистраторов проезжавших мимо машин.
"Удар был основательный. Была скорость. Отсюда и до квартир все было слышно... Нет, не кричала, отключилась и все. Мы после этого не смотрели", - рассказала свидетель Лида.
Медики оценили состояние здоровья пострадавшей как очень тяжелое. Женщина получила повреждения внутренних органов и серьезные травмы нескольких частей тела. Врачи продолжают борьбу за ее жизнь.