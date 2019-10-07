Рост цен на потребительские товары замедлился

В сентябре товары подорожали в годовом сравнении на 1,4%, а услуги – на 3,5%. Административно регулируемые цены на товары и услуги снизились по сравнению с сентябрем прошлого года на 0,6%, а нерегулируемые цены повысились на 2,9%.

В сравнении с сентябрем прошлого года более всего на индекс потребительских цен повлиял рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки. Основную часть этого роста дали подорожавшие на 13% овощи и подорожавшие на 5,4% мучные изделия. Алкогольные напитки были на 6,8% дешевле, дизельное топливо – на 0,4% дороже, а бензин – на 0,7% дешевле. Из продуктов питания больше всего за это время подорожали картофель (на 17%), свежие овощи (на 16%) и рис (на 16%), а подешевела свежая рыба (на 16%).