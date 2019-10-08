Скончавшийся в Таллиннской тюрьме 46-летний заключенный совершил самоубийство

Следствие установило, что 46-летний заключенный Таллиннской тюрьмы, которого в конце сентября обнаружили мертвым, совершил самоубийство.
30 сентября персонал тюрьмы обнаружил, что 46-летний заключенный мертв. На его теле не было заметных следов насилия.
На данный момент следствие установило, что заключенный покончил с собой.
2 октября в больнице скончался после тяжелого заболевания 36-летний заключенный Вируской тюрьмы.
24 сентября 47-летний заключенный Вируской тюрьмы открытого типа скончался после тяжелого заболевания.
30 августа сотрудники Вируской тюрьмы обнаружили, что скончался 38-летний заключенный. За пять дней до того в Тартуской тюрьме скончался 26-летний заключенный, сокамерник которого сообщил охраннику, что мужчина не реагирует на попытки разбудить его. Прибывшие на место медики попытались оживить заключенного, но безрезультатно.