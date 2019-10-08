Скончавшийся в Таллиннской тюрьме 46-летний заключенный совершил самоубийство

30 сентября персонал тюрьмы обнаружил, что 46-летний заключенный мертв. На его теле не было заметных следов насилия.

На данный момент следствие установило, что заключенный покончил с собой.

30 августа сотрудники Вируской тюрьмы обнаружили, что скончался 38-летний заключенный. За пять дней до того в Тартуской тюрьме скончался 26-летний заключенный, сокамерник которого сообщил охраннику, что мужчина не реагирует на попытки разбудить его. Прибывшие на место медики попытались оживить заключенного, но безрезультатно.