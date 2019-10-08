Вт, 8.10.2019
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  • Скончавшийся в Таллиннской тюрьме 46-летний заключенный совершил самоубийство

Скончавшийся в Таллиннской тюрьме 46-летний заключенный совершил самоубийство

Tallinna vangla ligi 12-ruutmeetrised kambrid on ehitatud ühe vangi jaoks, kuid sisustatud kaheste naridega.

ФОТО: Tairo Lutter

Следствие установило, что 46-летний заключенный Таллиннской тюрьмы, которого в конце сентября обнаружили мертвым, совершил самоубийство.

30 сентября персонал тюрьмы обнаружил, что 46-летний заключенный мертв. На его теле не было заметных следов насилия.

На данный момент следствие установило, что заключенный покончил с собой.

2 октября в больнице скончался после тяжелого заболевания 36-летний заключенный Вируской тюрьмы.

24 сентября 47-летний заключенный Вируской тюрьмы открытого типа скончался после тяжелого заболевания.

30 августа сотрудники Вируской тюрьмы обнаружили, что скончался 38-летний заключенный. За пять дней до того в Тартуской тюрьме скончался 26-летний заключенный, сокамерник которого сообщил охраннику, что мужчина не реагирует на попытки разбудить его. Прибывшие на место медики попытались оживить заключенного, но безрезультатно.

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