ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ DANSKE. Часть четвертая: скандал, связанный с отмыванием денег, который потряс Европу

Правила были не для исполнения

Если выступление банкира потрясло весь мир, то в Эстонии через несколько месяцев, в декабре прошлого года, появилась еще более важная новость, когда прокуратура сообщила, что задержала десять бывших работников эстонского филиала Danske, которых подозревают в отмывании денег в крупных размерах, совершенном в группе. Одному человеку предъявили также подозрение в получении взятки, а одному – в содействии в получении взятки.

Прокуратура рассматривала два конкретных эпизода отмывания денег, которые произошли в 2011-2013 годах, когда в Эстонии отмыли 300 миллионов евро из Грузии и Азербайджана. Все подозреваемые являются бывшими работниками отдела приватного банкинга Danske, которые, по оценке прокуратуры, получили с этих сделок и личную выгоду. Теперь в списке подозреваемых добавились еще двое бывших работников Danske.

Собранные доказательства показали то же, что сказал заказанный Danske аудит: правила по воспрепятствованию отмыванию денег в банке были чистой формальностью, и их не исполняли. Руководитель Центральной криминальной полиции Айвар Алавере сказал, что в банке вроде бы были приняты все внутренние регуляции, то есть требования «знай своего клиента», инструкции внутреннего контроля и инструкции по открытию счетов нерезидентов: «Все эти документы были, но, к сожалению, в большей своей части они были формальностью. Внутренний контроль велся с большими недочетами».

После турбулентного года возник вопрос, кто отвечает за нанесенный репутации банкинга Эстонии ущерб, и когда появятся реальные наказания. Даже когда в феврале Финансовая инспекция сообщила, что вышибает Danske из-за нарушения правил по отмыванию денег из Эстонии, представители банка пришли в учреждение и сказали, что у них так и так был план реструктуризации стратегии и ухода не только из Эстонии, но и из всей Балтии.

Как развивался скандал, связанный с отмыванием денег

20.03.2017

Объединение журналистов-расследователей OCCRP разоблачило, что в период 2012-2014 годов через эстонские банки в азербайджанские фирмы перевели 2,9 миллиарда долларов, и большая часть из них прошла через банк Danske.

05.09.2017

Danske Bank начал внутреннее расследование в эстонском филиале в связи с подозрениями в отмывании денег до 2014 года. Позже период расследования увеличился на 2007-2015 годы.

21.12.2017

Датский Danske Bank оштрафовали на 1,7 миллиона евро за нарушение датского Закона о борьбе с отмывание денег.

05.04.2018

Член правления Danske Ларс Морх, который с 2012 года отвечал за бизнес банка в странах Балтии, из-за расследования отмывания денег ушел в отставку.

07.04.2018

Bloomberg написал, что через эстонский филиал Danske могли отмыть семь миллиардов евро, что более чем в два раза больше, чем думали сначала.

25.07.2018

Билл Браудер подал в эстонскую прокуратуру жалобу, который потребовал возбудить уголовное дело в отношении 26 работников эстонского крыла банка Danske.

31.07.2018

Государственная прокуратура Эстонии возбудила уголовное дело по факту возможного отмывания денег в Danske Bank.

07.08.2018

Прокуратура Дании возбудила уголовное дело по факту возможного отмывания денег в эстонском филиале Danske Bank.

03.09.2018

Financial Times написала, что лишь за один год через эстонский филиал Danske прошли 30 миллиардов долларов денег из России и других бывший советских республик.

19.09.2018

Заказанный Danske аудит показал, что через эстонский филиал прошли 200 миллиардов евро денег нерезидентов. За пару часов до оглашения результатов исполнительный директор Danske Томас Борген подал в отставку.

04.10.2018

Financial Times написала, что Danske Bank-у грозит огромный штраф в связи с уголовным делом, которое возбудили официальные власти США из-за отмывания денег происходившего в эстонском филиале.

19.12.2018

Эстонская прокуратура сообщила, что задержала десять бывших работников банка. Все подозреваются в крупном отмывании денег, а одному из них предъявлено подозрение в получении взятки и еще одному в содействии в этом.

19.02.2019

Финансовая инспекция сделала предписание Danske Bank прекратить деятельность в Эстонии.

07.05.2019

Датская газета Borsen написала, что местная прокуратура предъявила бывшему руководителю Danske Томасу Боргену подозрение в отмывании денег, а также провела обыск у него дома.

8.05.2019

Выяснилось, что круг подозреваемых в отмывании денег в Danske расширился, и Государственная прокуратура Эстонии предъявила подозрения еще двум бывшим работникам банка.