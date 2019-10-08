ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ DANSKE. Часть четвертая: скандал, связанный с отмыванием денег, который потряс Европу

Перемещение 200 миллиардов евро сомнительного происхождения принесли Danske аудиты, подозрения, обвинения и ликвидацию эстонского филиала, пишет Postimees.
Чуть больше года назад, 19 сентября, работники экономических редакций эстонских СМИ ждали начинающуюся в 11 часов прямую трансляцию из Danske Bank, в ходе которой банк должен был сообщить о результатах внутреннего расследования. Сообщили, что об эстонском филиале, конечно, поступали плохие новости, но таких сумм не могли даже предположить. В ходе заказанного банком аудита выяснилось, что в период 2007-2015 годов через филиал прошли 200 миллиардов евро денег нерезидентов. И сам банк признал, что ситуация по сравнению с изначальным оказалась значительно хуже. «Сейчас проанализированы почти 6200 клиентов, с которыми связано больше всего факторов риска. Преобладающее большинство из них признаны как подозрительные», - сообщил банк.
В тот же день заявление об уходе подал исполнительный директор банка Томас Борген, который сказал, что даже если в результате расследования выяснится, что он соблюдал законы, его отставка будет лучше для всех. Тогда Борген не знал, что почти через полгода прокуратура Дании предъявит ему предварительное обвинение, а в его доме проведут обыск в рамках уголовного дела, связанного с уголовным делом.
До появления результатов аудита в СМИ больше года крутились спекуляции о прошедших через банк деньгах нерезидентов. Поначалу писали о переводах, связанных с машинами по отмыванию денег Азербайджана и Молдавии, сумма которых достигает 2,9 миллиарда долларов. После говорили, что через эстонский филиал банка могли отмыть семь миллиардов евро. В итоге вместе слились термины «деньги нерезидентов», «деньги сомнительного происхождения» и «черные деньги, но в действительности никто до конца не знал, какую часть прошедших через эстонский банк сумм можно было назвать отмытыми.
Напортачила даже Финансовая инспекция Дании
Вместе с аудитом начали искать виноватых, и на ходу указали пальцем на эстонское руководство банка, главную контору в Дании, эстонскую и датскую финансовые инспекции. Создалось впечатление, что датчане хотели свалть весь скандал на плечи Эстонии, но эстонцы спасались от ответственности аргументами, что приказы и проверки поступали из Дании. А скандал все набирал ход, поскольку сразу после обнародования результатов аудита в парламент Дании вызвали для дачи объяснений бывшего руководителя банка по балтийскому рынку Ховарда Вилкинсона, который чуть разрядил ситуацию, сославшись и на Deutsche Bank. По оценке Вилкинсона, через последний в США прошли 150 миллиардов долларов черных денег, что, как утверждается, уронило акции Deutsche на самый низкий за всю историю банка уровень.
К удовольствию эстонцев он сильно критиковал Финансовую инспекцию Дании, припомнив странное общение с одним ее работников в 2015 году: «В составленном самим банком отчете было написано, что Финансовая инспекция Дании ему неоднократно помогала. Я не могу назвать людей, но один работник инспекции сказал, что его не интересует, что происходит в Эстонии, его работа – защищать банк Danske».
Правила были не для исполнения
Если выступление банкира потрясло весь мир, то в Эстонии через несколько месяцев, в декабре прошлого года, появилась еще более важная новость, когда прокуратура сообщила, что задержала десять бывших работников эстонского филиала Danske, которых подозревают в отмывании денег в крупных размерах, совершенном в группе. Одному человеку предъявили также подозрение в получении взятки, а одному – в содействии в получении взятки.
Прокуратура рассматривала два конкретных эпизода отмывания денег, которые произошли в 2011-2013 годах, когда в Эстонии отмыли 300 миллионов евро из Грузии и Азербайджана. Все подозреваемые являются бывшими работниками отдела приватного банкинга Danske, которые, по оценке прокуратуры, получили с этих сделок и личную выгоду. Теперь в списке подозреваемых добавились еще двое бывших работников Danske.
Собранные доказательства показали то же, что сказал заказанный Danske аудит: правила по воспрепятствованию отмыванию денег в банке были чистой формальностью, и их не исполняли. Руководитель Центральной криминальной полиции Айвар Алавере сказал, что в банке вроде бы были приняты все внутренние регуляции, то есть требования «знай своего клиента», инструкции внутреннего контроля и инструкции по открытию счетов нерезидентов: «Все эти документы были, но, к сожалению, в большей своей части они были формальностью. Внутренний контроль велся с большими недочетами».
После турбулентного года возник вопрос, кто отвечает за нанесенный репутации банкинга Эстонии ущерб, и когда появятся реальные наказания. Даже когда в феврале Финансовая инспекция сообщила, что вышибает Danske из-за нарушения правил по отмыванию денег из Эстонии, представители банка пришли в учреждение и сказали, что у них так и так был план реструктуризации стратегии и ухода не только из Эстонии, но и из всей Балтии.
Как развивался скандал, связанный с отмыванием денег
20.03.2017
Объединение журналистов-расследователей OCCRP разоблачило, что в период 2012-2014 годов через эстонские банки в азербайджанские фирмы перевели 2,9 миллиарда долларов, и большая часть из них прошла через банк Danske.
05.09.2017
Danske Bank начал внутреннее расследование в эстонском филиале в связи с подозрениями в отмывании денег до 2014 года. Позже период расследования увеличился на 2007-2015 годы.
21.12.2017
Датский Danske Bank оштрафовали на 1,7 миллиона евро за нарушение датского Закона о борьбе с отмывание денег.
05.04.2018
Член правления Danske Ларс Морх, который с 2012 года отвечал за бизнес банка в странах Балтии, из-за расследования отмывания денег ушел в отставку.
07.04.2018
Bloomberg написал, что через эстонский филиал Danske могли отмыть семь миллиардов евро, что более чем в два раза больше, чем думали сначала.
25.07.2018
Билл Браудер подал в эстонскую прокуратуру жалобу, который потребовал возбудить уголовное дело в отношении 26 работников эстонского крыла банка Danske.
31.07.2018
Государственная прокуратура Эстонии возбудила уголовное дело по факту возможного отмывания денег в Danske Bank.
07.08.2018
Прокуратура Дании возбудила уголовное дело по факту возможного отмывания денег в эстонском филиале Danske Bank.
03.09.2018
Financial Times написала, что лишь за один год через эстонский филиал Danske прошли 30 миллиардов долларов денег из России и других бывший советских республик.
19.09.2018
Заказанный Danske аудит показал, что через эстонский филиал прошли 200 миллиардов евро денег нерезидентов. За пару часов до оглашения результатов исполнительный директор Danske Томас Борген подал в отставку.
04.10.2018
Financial Times написала, что Danske Bank-у грозит огромный штраф в связи с уголовным делом, которое возбудили официальные власти США из-за отмывания денег происходившего в эстонском филиале.
19.12.2018
Эстонская прокуратура сообщила, что задержала десять бывших работников банка. Все подозреваются в крупном отмывании денег, а одному из них предъявлено подозрение в получении взятки и еще одному в содействии в этом.
19.02.2019
Финансовая инспекция сделала предписание Danske Bank прекратить деятельность в Эстонии.
07.05.2019
Датская газета Borsen написала, что местная прокуратура предъявила бывшему руководителю Danske Томасу Боргену подозрение в отмывании денег, а также провела обыск у него дома.
8.05.2019
Выяснилось, что круг подозреваемых в отмывании денег в Danske расширился, и Государственная прокуратура Эстонии предъявила подозрения еще двум бывшим работникам банка.