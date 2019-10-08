Fermi Energia: Эстония думает о строительстве АЭС

В минувшую пятницу Лийве встретился в Таллинне с директором европейского отдела министерства энергетики США Дэном Милстейном. На встрече обсуждались перспективы малых модульных реакторов и технологии США в этой сфере, сообщила Fermi Energia.

«В США существует ряд предприятий, чьи технологии могли бы представлять для нас интерес. Для того чтобы сделать окончательный выбор технологии, мы дождемся строительства первого модульного реактора нового поколения, что произойдет не ранее 2026 года», - приводятся слова Лийве в пресс-релизе.

Милстейн заверил, что министерство готово поделиться опытом для поддержки строительства в Эстонии основанного на новейшей технологии климатически нейтрального малого модульного реактора, если выяснится, что это целесообразное с экономической точки зрения и пользующееся поддержкой государства решение.

На прошлой неделе компания Fermi Energia сообщила, что подписала с GE Hitachi (GEH) договор с целью проанализировать осуществимость с экономической точки зрения строительство в Эстонии малого модульного реактора и выбор местоположения реактора, а также оценить местные регуляционные рамки. Fermi Energia обнародует анализ в конце января следующего года.

Цель Fermi Energia - разработать современную небольшую атомную электростанцию, которая в любых условиях обеспечивала бы снабжение Эстонии электроэнергией, доступные для потребителей электричества цены и выполнение целей государства в сфере климата.

Мажоритарные владельцы учрежденной в феврале Fermi Energia - бывший заместитель директора Эстонской геологической службы Калев Каллеметс (40%), бывший руководитель Eesti Energia Сандор Лийве (26%), а 20% принадлежат Хенри Ормусу, окончившему программу атомной энергетики Шведского королевского технологического института.