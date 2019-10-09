Приговор вступил в силу: фигуранты дела о двойном убийстве надолго останутся в тюрьме

Братья Эрик и Стен Круузимяги окончательно признаны виновными в убийстве двух человек в столичном ночном клубе "Посейдон", поскольку Государственный суд не принял к рассмотрению кассационные жалобы адвокатов, передает Rus.ERR.
Адвокат Стена Круузимяги просил Госсуд отменить решение Таллиннского окружного суда от 29 апреля и вынести новый, оправдательный приговор. Схожую по содержанию кассацию представил и защитник Эрика Круузиямги, который также настаивал на оправдании своего клиента.
Решением суда первой инстанции в феврале этого года Эрик Круузимяги (39) был приговорен к 20 годам лишения свободы. Его младшему брату Стену Круузимяги (38) дали 15 лет тюрьмы.