Навальный настаивает, что ФБК не получал ни копейки из-за границы

Такие действия российских властей оппозиционер объясняет тем, что после успеха его метода "умного голосования" на выборах в единый день голосования 8 сентября президент РФ Владимир Путин боится того, что ФБК "осложнит ему выборы еще и в Государственную думу и в следующий единый день голосования". "Мы понимали, что так или иначе они будут испытывать все методы для того, чтобы уничтожить Фонд борьбы с коррупцией. Но этого не получится, - выразил уверенность Алексей Навальный, признав, что объявление его фонда "иностранным агентом" помешает работе. - Видимо, они применят ту же тактику, что применяли в отношении других организаций, будут требовать какую-то отчетность, штрафовать и всякое такое".