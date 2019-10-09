Навальный настаивает, что ФБК не получал ни копейки из-за границы

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный настаивает на том, что эта организация, включенная российским Минюстом в список "иноагентов", никогда не получала иностранного финансирования. На полях проходящего в Варшаве форума Бориса Немцова российский оппозиционер заявил в интервью DW в среду, 9 сентября, что он и его команда "абсолютно уверены" в этом, потому что "очень много времени и сил потратили, чтобы никогда не получать ни одной копейки из-за границы".
Решение министерства юстиции он назвал "абсолютно незаконным", обратив внимание, что в последнее время на ФБК проводятся самые разнообразные атаки: "У нас целыми днями какие-то рейды по офисам, у нас блокируют счета…"
Такие действия российских властей оппозиционер объясняет тем, что после успеха его метода "умного голосования" на выборах в единый день голосования 8 сентября президент РФ Владимир Путин боится того, что ФБК "осложнит ему выборы еще и в Государственную думу и в следующий единый день голосования". "Мы понимали, что так или иначе они будут испытывать все методы для того, чтобы уничтожить Фонд борьбы с коррупцией. Но этого не получится, - выразил уверенность Алексей Навальный, признав, что объявление его фонда "иностранным агентом" помешает работе. - Видимо, они применят ту же тактику, что применяли в отношении других организаций, будут требовать какую-то отчетность, штрафовать и всякое такое".
Он пообещал оспорить действия Минюста в суде. Ведомство заявило 9 октября, что решение о причислении ФБК к "иноагентам" принято на основании федерального закона о некоммерческих организациях.