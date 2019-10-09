Ср, 9.10.2019
Любые договоры с Россией, особенно в ситуации, когда Россия подчеркивает, что она не является одной из сторон конфликта, просто говорят о том, что российской дипломатии удалось навязать свою волю. Марко Михкельсон

Навальный настаивает, что ФБК не получал ни копейки из-за границы

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epa07879915 The Russian opposition's mayoral candidate Alexei Navalny attends an opposition rally in support of political prisoners in Moscow, Russia, 29 September 2019. Some 20,000 people reportedly attended the rally in Moscow demanding the release of previously detained protesters. EPA/SERGEI ILNITSKY

ФОТО: SERGEI ILNITSKY / EPA

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный настаивает на том, что эта организация, включенная российским Минюстом в список "иноагентов", никогда не получала иностранного финансирования. На полях проходящего в Варшаве форума Бориса Немцова российский оппозиционер заявил в интервью DW в среду, 9 сентября, что он и его команда "абсолютно уверены" в этом, потому что "очень много времени и сил потратили, чтобы никогда не получать ни одной копейки из-за границы".

Решение министерства юстиции он назвал "абсолютно незаконным", обратив внимание, что в последнее время на ФБК проводятся самые разнообразные атаки: "У нас целыми днями какие-то рейды по офисам, у нас блокируют счета…"

Такие действия российских властей оппозиционер объясняет тем, что после успеха его метода "умного голосования" на выборах в единый день голосования 8 сентября президент РФ Владимир Путин боится того, что ФБК "осложнит ему выборы еще и в Государственную думу и в следующий единый день голосования". "Мы понимали, что так или иначе они будут испытывать все методы для того, чтобы уничтожить Фонд борьбы с коррупцией. Но этого не получится, - выразил уверенность Алексей Навальный, признав, что объявление его фонда "иностранным агентом" помешает работе. - Видимо, они применят ту же тактику, что применяли в отношении других организаций, будут требовать какую-то отчетность, штрафовать и всякое такое".

Он пообещал оспорить действия Минюста в суде. Ведомство заявило 9 октября, что решение о причислении ФБК к "иноагентам" принято на основании федерального закона о некоммерческих организациях.

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