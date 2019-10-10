Европарламент требует принять эффективные меры против пропаганды из России

Европейский парламент (ЕП) называл особо опасным характер российской пропаганды и призвал исполнительные органы ЕС разработать эффективную и детальную стратегию противодействия российским стратегиям дезинформации.
В принятой в четверг резолюции "Об иностранном вмешательстве в национальные и европейские демократические процессы" ЕП отмечает, что число случаев дезинформации, приписанных российским источникам и задокументированных целевой группой по стратегическим коммуникациям "Восток" за год более чем удвоилось. С января 2019 года их зафиксировано 998, по сравнению с 434 за такой же период 2018 года.
Европарламент выражает глубокую обеспокоенность тем фактом, что свидетельства вмешательства, зачастую с признаками иностранного влияния, постоянно проявляются в преддверии всех крупных национальных и европейских выборов; причем в значительной мере оно направлено в пользу кандидатов, выступающих против ЕС, с экстремистских и популистских позиций, ориентированных на специфические меньшинства и ущемленные группы с более широкой целью подрыва привлекательности демократических и равноправных обществ.
Даже там, где законы ЕС ограничивают источники политического финансирования, иностранные субъекты находят способы обойти их и предлагают поддержку своим союзникам путем предоставления займов через иностранные банки, а также путем заключения договоров о купле-продаже и содействия финансовым операциям, говорится в резолюции.
Европарламент считает, что правовая основа для борьбы с гибридными угрозами, включая кибератаки и дезинформацию, должна разрабатываться как на уровне ЕС, так и на международном уровне, с тем чтобы обеспечить надежный ответ со стороны ЕС.
Он подчеркивает необходимость поддержки и поощрения ответственной журналистики и редакторской ответственности как в традиционных, так и в новых СМИ в противостоянии непроверенной или односторонней тенденциозной информации, подрывающей доверие граждан к независимым СМИ.
Европарламент призывает преобразовать целевую группу ЕС по стратегическим коммуникациям "Восток" в постоянную структуру в рамках Европейской внешнеполитической службы со значительно более высоким уровнем финансирования и укомплектования штатов, чем ранее.
Резолюция напоминает, что ЕС выделяет около 4,2 млн евро на поддержку свободы СМИ и журналистики расследований, включая механизм реагирования на нарушения свободы СМИ и материальную защиту журналистов.