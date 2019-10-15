Украина и Англия пробились на чемпионат Европы

Сборная Украины обыграла Португалию (2:1) в матче отборочного раунда Евро-2020.

Благодаря этой победе команда Андрея Шевченко обеспечила себе участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.

Сборная Украины набрала 19 очков в семи турах и оторвалась от идущей второй Португалии на восемь баллов, гарантировав себе первое место в группе B и попадание в первую корзину при жеребьевке финальной части Евро-2020. Третье место в группе занимает Сербия, победившая Литву (2:1). Сербы отстают от украинцев на девять очков, а от португальцев – на одно. Команде осталось провести два матча. Для Украины это будет третий чемпионат Европы в истории. Они выступали на Евро-2012, принимая турнир с Польшей, а также через стыковые матчи пробились на Евро-2016.

Португальцам теперь предстоит борьба со сборной Сербии за последнюю прямую путевку на Евро. У обеих команд по десять очков после шести игр.

Криштиану Роналду, забив гол в ворота сборной Украины, достиг отметки в 700 голов за карьеру. 95 мячей Роналду провел в составе сборой Португалии.

Сборная Англии также вышла на Евро-2020 после разгрома сборной Болгарии 6:0. Кроме англичан из группы А могут попасть на Евро и Чехия с Косово. Чехи вчерашний тур отборочных игр пропускали, а косовары оказались сильнее черногорцев 2:0.

Команда Чехии имеет 12 очков после шести встреч, у Косово на одно очко меньше.