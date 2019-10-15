Налоговый предупреждает: заказанные в Англии посылки, возможно, будут облагаться налогом

Основным изменением для пассажира станет то, что, если стоимость товара, который он везет с собой, будет превышать 300 евро (для авиапассажиров и путешествующих по морю – 430 евро), или если будет превышено максимальное разрешенное для провоза количество табака, алкоголя и топлива, необходимо будет декларировать товар, превышающий разрешенное количество, и уплатить таможенную пошлину и НСО, сообщает департамент.

В случае акцизных товаров необходимо будет уплатить и акциз. На ввоз в Эстонию некоторых товаров вводится ограничение на количество или требование спецразрешения, также ввоз может быть запрещен. О спецтребованиях, запретах и ограничениях может подробнее прочитать на сайте Налогово-таможенного департамента.

В случае посылок, прибывающих по почте или с курьером, следует учитывать, что, когда Великобритания станет третьей страной, товар будет необходимо декларировать на таможне и платить с него НСО, если его стоимость превышает 22 евро, но не превышает 150. В случае посылки стоимостью свыше 150 евро необходимо будет платить таможенную пошлину и НСО.

Отправка почтой акцизного товара будет разрешена только от частного лица частному лицу. На некоторые товары введены количественные ограничения или требование спецразрешения, также ввоз товара может быть запрещен. О запретах и ограничениях подробнее можно прочитать на сайте Налогово-таможенного департамента.

При заказе необходимо также обратить внимание на условия покупки, поскольку некоторые магазины предлагают возможность таможенного оформления. Если при заказе платили только за товар и транспорт, то необходимо быть готовым, что товары придется декларировать на таможне. Это можно сделать самостоятельно через электронный Налогово-таможенный департамент или по прибытии заказать платную услугу декларирования у курьерской фирмы или почты.

По словам руководителя сфер таможенного обслуживания департамента Кюлли Курвитс, в путешествиях и при заказе посылки необходимо точно следить за тем, когда пассажир или посыла прибудут в Эстонию.