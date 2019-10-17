В Пасила открылся гигантский торговый центр. Один из крупнейших в Северных странах
Сегодня в Хельсинки в районе Пасила распахнул свои двери новый торговый центр Tripla, сообщает Yle.
Строительство здания обошлось в 1,2 млрд евро. В Tripla находятся примерно 250 коммерческих помещений. Это один из крупнейших торговых центров в Северных странах. Сегодня также состоялось открытие обновленной железнодорожной станции Пасила. Работавшая во время строительства временная станция будет закрыта до пятницы.
Первый посетитель занял очередь уже в полвторого ночи, чтобы попасть в новый ТЦ. Юноша по имени Ян Микаел поделился с журналистами, что страда от бессонницы и решил воспользоваться ситуацией, чтобы в числе первых попасть в Tripla и получить обещанные подарки и скидки.
Гигантская Tripla входит в топ-тройку крупнейших ТЦ Финляндии. Теперь это ближайший торговый центра для более чем 100 000 пассажиров общественного транспорта, ежедневно проезжающих через Пасила. На данный момент только железнодорожной станцией пользуется более 50 000 пассажиров в день, и ожидается, что к 2035 году это число увеличится вдвое.