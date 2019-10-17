В Пасила открылся гигантский торговый центр. Один из крупнейших в Северных странах

Строительство здания обошлось в 1,2 млрд евро. В Tripla находятся примерно 250 коммерческих помещений. Это один из крупнейших торговых центров в Северных странах. Сегодня также состоялось открытие обновленной железнодорожной станции Пасила. Работавшая во время строительства временная станция будет закрыта до пятницы.

Вид на т/ц за несколько месяцев до открытия. ФОТО: Tripla/Facebook

Первый посетитель занял очередь уже в полвторого ночи, чтобы попасть в новый ТЦ. Юноша по имени Ян Микаел поделился с журналистами, что страда от бессонницы и решил воспользоваться ситуацией, чтобы в числе первых попасть в Tripla и получить обещанные подарки и скидки.

Проект т/ц. ФОТО: Tripla/Facebook