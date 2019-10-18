Спецдокладчик ООН и Евросоюз выступили с критикой ситуации с правами человека в Белоруссии

Спецдокладчик накануне выступила в Нью-Йорке на заседании комитета по социальным, гуманитарным и культурным вопросам в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, передает белорусское информагентство БелаПАН. Там же состоялось обсуждение доклада.

В ходе обсуждения представитель Евросоюза, которого цитирует агентство, заявил, что содержание этого документа вызывает беспокойство, особенно принимая во внимание, что уже шестой год подряд спецдокладчик сталкивается с отсутствием сотрудничества со стороны Белоруссии. "Мы поддерживаем мандат специального докладчика и призываем правительство Белоруссии сотрудничать с ним", - сказал он.

По словам представителя Брюсселя, ЕС обеспокоен сделанными в докладе выводами, согласно которым в Белоруссии не достигнут необходимый прогресс в проведении реформ и продолжается ограничение основных свобод.

"Оценка спецдокладчика в преддверии парламентских и президентских выборов, которые должны пройти в 2019 и 2020 годах, указывает на то, что возможно усугубление ситуации в сфере соблюдения прав человека. Это также вызывает беспокойство", - отметил представитель ЕС.

"В докладе говорится, что создается лишь иллюзия соблюдения международных стандартов, остаются неблагоприятными условия для выражения оппозиционных точек зрения, что является нарушением политических прав человека, а также препятствует реализации свободы на мирные собрания и ассоциации, которые сталкиваются с ограничениями", - сказал он.

"Мы призываем правительство Беларуси обеспечить полное соблюдение прав человека и основных свобод до, во время и после избирательного цикла, а также создать благоприятные условия для того, чтобы люди могли принимать участие в государственной деятельности", - заявил представитель ЕС.

Аналогичную позицию на заседании продемонстрировали представители Польши, Чехии, Германии, Литвы. Представитель Норвегии призвал Белоруссию отменить смертную казнь вне зависимости от общественного мнения, а Великобритании - ввести мораторий в качестве первого шага к отмене этой меры наказания.

Представитель США выразила обеспокоенность тем, что в Белоруссии не предпринимается достаточно усилий, чтобы прекратить практику ограничения прав человека, особенно свободы мирных собраний и свободы слова. "Призываем правительство Беларуси продемонстрировать прогресс в повестке по правам человека в преддверии выборов. Надеемся на улучшение наших двусторонних отношений", - заявила американский дипломат.

Ранее заместитель постпреда Белоруссии в ООН Ирина Величко назвала доклад Марин фантастической литературой. Она заявила, что резолюция о положении с правами человека в Беларуси и созданный ею мандат специального докладчика - результат недальновидных политических амбиций и пример злоупотребления процедурами Совета по правам человека. "Эти инструменты не служат цели поощрения и защиты прав человека", - подчеркнула Величко.

Ранее официальный Минск неоднократно называл абсурдными доклады спецдокладчика ООН по правам человека в Белоруссии и подчеркивал, что мандат спецдокладчика должен быть отменен.