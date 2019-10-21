Таллинн отложил открытие новых автобусных маршрутов в связи с нехваткой водителей

Таллинн готов немедленно принять на работу 50 водителей автобусов, но дефицит желающих садиться за руль усугубляется с каждым годом, что вынуждает столичные власти вносить коррективы в планы развития общественного транспорта, пишет Rus.ERR.
"Мы бы хоть сейчас взяли на работу 50 водителей, но планы по развитию общественного транспорта были отодвинуты именно по этой причине", – сообщил новостному порталу ERR вице-мэр Таллинна Андрей Новиков.
Основная брутто-зарплата шоферов столичного автобусного парка составляет 1250-1300 евро в месяц, к которым добавляется оплата дополнительных часов. По словам Новикова, предстоит пятипроцентное повышение зарплаты, но и эта мера не спасет положения.
Новиков также признался, что средний возраст водителей столичного автобусного парка превышает 50 лет, а это значит, что ежегодно кто-то уходит на пенсию и проблема усугубляется.