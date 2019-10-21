Пн, 21.10.2019
Мне действительно неловко, но сейчас у города нет таких денег. Это слишком большая инвестиция. Михаил Кылварт
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  • Таллинн отложил открытие новых автобусных маршрутов в связи с нехваткой водителей

Таллинн отложил открытие новых автобусных маршрутов в связи с нехваткой водителей

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Салон автобуса.

ФОТО: Mailiis Ollino

Таллинн готов немедленно принять на работу 50 водителей автобусов, но дефицит желающих садиться за руль усугубляется с каждым годом, что вынуждает столичные власти вносить коррективы в планы развития общественного транспорта, пишет Rus.ERR.

"Мы бы хоть сейчас взяли на работу 50 водителей, но планы по развитию общественного транспорта были отодвинуты именно по этой причине", – сообщил новостному порталу ERR вице-мэр Таллинна Андрей Новиков.

Основная брутто-зарплата шоферов столичного автобусного парка составляет 1250-1300 евро в месяц, к которым добавляется оплата дополнительных часов. По словам Новикова, предстоит пятипроцентное повышение зарплаты, но и эта мера не спасет положения.

Новиков также признался, что средний возраст водителей столичного автобусного парка превышает 50 лет, а это значит, что ежегодно кто-то уходит на пенсию и проблема усугубляется.

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