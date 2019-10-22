Эксперт: о чем нужно подумать перед покупкой загородного жилья

Часто за город стремятся переехать молодые семьи с маленькими детьми. Они-то чаще всего и обращаются за финансовой помощью в кредитные учреждения.

Чем дальше от больших городов, тем выше самофинансирование

Если говорить о недвижимости, находящейся вблизи Таллинна и Тарту, состояние которой можно оценить как очень хорошее, то размер кредита в этом случае может составлять до 85% от стоимости покупки жилья, а при гарантии фонда Kredex – до 90%. Если дом находится около Валга, то собственные вложения должны составлять уже 30%, а то и больше. В любом случае, до обращения в кредитное учреждение стоит подумать о самофинансировании и дополнительных гарантиях.

Ремонт может дорого обойтись

Если вы планируете приобрести нуждающееся в ремонте жилье, то стоимость ремонта может оказаться равной цене покупки дома, а в некоторых случаях даже превысить ее. Если недвижимость необходимо будет продать, то рыночная стоимость может не покрыть кредит и сделанные капиталовложения. По этой причине перед осуществлением долгосрочной инвестиции следует продумать все детали.

Доверяй, но проверяй

До оформления сделки купли-продажи следует ознакомиться с состоянием недвижимости и ее документацией. Например, стоит проверить, соответствуют ли действительности данные строительного регистра. Не будет лишним спросить совета экспертов, которые могут оценить, каких расходов потребует приведение в порядок как самого дома, так и бумаг. Для ходатайства о кредите следует продумать и план ремонта жилья. В течение какого периода планируется проведение работ? Что можно сделать самим, а для чего понадобится помощь специалиста? От всего этого зависит бюджет проекта и заинтересованность банка в нем.

Дополнительные расходы и логистика

Расходы на обслуживание купленного частного дома будут выше, чем в случае с квартирой. Скорее всего, придется обзавестись газонокосилкой и пилой, если на участке растут деревья. Если вы не имеете опыта в обслуживании такой недвижимости, необходимо заранее просчитать, какие расходы вам предстоят.

Надо подумать и о логистике, так как жизнь за городом означает дополнительные расходы на транспорт. К примеру, как дети будут добираться в детский сад или в школу? Если жилье будет находиться далеко от города, то на это будет тратиться больше времени и топлива. Машина в этом случае будет просто необходима. Если ее до этого не было, то добавятся расходы на приобретение и обслуживание автомобиля.

Рынок труда накладывает ограничения