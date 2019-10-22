Вт, 22.10.2019
Любые договоры с Россией, особенно в ситуации, когда Россия подчеркивает, что она не является одной из сторон конфликта, просто говорят о том, что российской дипломатии удалось навязать свою волю. Марко Михкельсон

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Афины за 97 евро!

Афины.

ФОТО: Ivan Mateev / PantherMedia / Scanpix

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.

Туда-обратно из Таллинна в Афины начиная с 97 евро

Туда-обратно из Таллинна в Сан-Франциско начиная с 350 евро

Туда-обратно из Таллинна в Майами начиная с 371 евро

Туда-обратно из Таллинна в Тайвань начиная с 477 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Гавану начиная с 487 евро

Туда-обратно из Таллинна в Чили начиная с 595 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Дубровник начиная со 124 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Таиланд начиная с 416 евро

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ