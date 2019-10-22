Вт, 22.10.2019
Особый ребенок говорит настолько жестко и прямо, что это выглядит необычно для обыкновенных людей, обремененных всякими традициями и социумом. Ирина Хакамада
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  • Фото: на берегу моря в Кабернеэме продается дом с необычной архитектурой

Фото: на берегу моря в Кабернеэме продается дом с необычной архитектурой

ФОТО: City24

Полностью готовый к заселению дом ждет новых хозяев в Кабернеэме, пишет Postimees

В живописной рыбацкой деревне на продажу выставлен дом площадью 128 квадратных метров, который годится как для круглогодичного проживания, так и для использования в качестве дачи. 

ФОТО: City24

На первом этаже дома находятся кухня-гостиная с выходом на террасу, а также баня и прачечная. На втором этаже расположены три спальни и ванная комната. 

ФОТО: City24

На земельном участке находится еще один, новый дом площадью почти 50 м2, котроый можно использовать как гостевой, а также сдавать внаем дачникам. 

ФОТО: City24

Подробности и другие фотографии легко найти на странице портала недвижимости City24

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