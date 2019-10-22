Фото: на берегу моря в Кабернеэме продается дом с необычной архитектурой

В живописной рыбацкой деревне на продажу выставлен дом площадью 128 квадратных метров, который годится как для круглогодичного проживания, так и для использования в качестве дачи.

ФОТО: City24

На первом этаже дома находятся кухня-гостиная с выходом на террасу, а также баня и прачечная. На втором этаже расположены три спальни и ванная комната.

ФОТО: City24

На земельном участке находится еще один, новый дом площадью почти 50 м2, котроый можно использовать как гостевой, а также сдавать внаем дачникам.

ФОТО: City24