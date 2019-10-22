Хельме об отмывании денег: мы должны наказать тех, кто не сделал свою работу

Хельме говорил также о встрече в нью-йоркском адвокатском бюро и с заместителем министра финансов США: «Свод законов Европы и Америки принципиально различаются, и я бы сказал, к сожалению, для нас». Он привел пример, что еще совсем недавно в Эстонии было можно в порядке административного производства назначить банку максимальный штраф в размере 32 000 евро, который теперь подняли до 400 000 евро: «Административное производство предусмотрено для других дел, например, для перехода улицы на красный свет. В случае финансовых преступлений административное производство – это очень нелепый вариант».

Хельме сказал, что в США с нарушителем ведут переговоры и достигают договоренности в плане наказания, одним из компонентов которого является солидный штраф: «Целью встречи было выяснить, как эта система работает и какой должна быть роль Эстонии в этой процедуре. Я не считаю неразумной идею о том, что если мы со своей стороны поделимся информацией, то в случае вынесения наказания штрафом поделятся и с нами».

На встрече с заместителем министра финансов США Хельме представил обзор того, что было сделано в Эстонии в плане воспрепятствования отмыванию денег: «У нас у двух банков была отобрана лицензия. На сегодняшний день мы смогли свести к минимуму риск отмывания денег в банкинге».