Другого такого нет: стильный четырехэтажный дом на Сааремаа

Шестикомнатный частный дом внешне напоминает парный, но предназначен он для одной семьи. Дом построен в 2003 году и расположен на красивейшем земельном участке, где растут сосны, ели, ольха и береза.

На первом этаже четырехэтажного дома находятся прихожая, гардеробная и гараж. Поднявшись на пол-этажа, вы увидите просторную и светлую кухню в средиземноморском стиле. Еще пол-этажа - и перед вами гостиная, а за ней каминный зал, спальня, баня с душевой, а также чулан, туалет и подсобные помещения. На следующем этаже - две спальни с просторной ванной комнатой. Мансардный этаж еще не годится для жилья, но все подготовительные работы там сделаны.