Ср, 23.10.2019
Любые договоры с Россией, особенно в ситуации, когда Россия подчеркивает, что она не является одной из сторон конфликта, просто говорят о том, что российской дипломатии удалось навязать свою волю. Марко Михкельсон

Другого такого нет: стильный четырехэтажный дом на Сааремаа

ФОТО: City24

Недалеко от Курессааре выставлен на продажу частный дом, построенный по проекту парного дома, пишет Postimees. 

Шестикомнатный частный дом внешне напоминает парный, но предназначен он для одной семьи. Дом построен в 2003 году и расположен на красивейшем земельном участке, где растут сосны, ели, ольха и береза. 

ФОТО: City24

На первом этаже четырехэтажного дома находятся прихожая, гардеробная и гараж. Поднявшись на пол-этажа, вы увидите просторную и светлую кухню в средиземноморском стиле. Еще пол-этажа - и перед вами гостиная, а за ней каминный зал, спальня, баня с душевой, а также чулан, туалет и подсобные помещения. На следующем этаже - две спальни с просторной ванной комнатой. Мансардный этаж еще не годится для жилья, но все подготовительные работы там сделаны. 

ФОТО: City24

Жилище отапливается с помощью автономной котельной: все трубы проложены под полом. Когда хозяева отсутствуют, температура пордддерживается воздушно-тепловым насосом. А также в доме есть два камина. 

Для иллюстрации выбраны не самые эффектные фотографии. Чтобы увидеть интерьеры дома во все красе, перейдите на страницу портала недвижимости City24.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ