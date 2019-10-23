Информация в Facebook помогла нарвским полицейским задержать топливных воров

"Вчера утром (22 октября) мы узнали из одной местной группы в Facebook о том, что около дома по адресу Раху, 14 по утрам чувствуется запах топлива и некоторые пробки бензобаков повреждены. Сегоднгя ночью (23 октября) старший смены Сильвер со своей командой задержали в этом районе группу воришек", - говорится в сообщении нарвских полицейских.

"К сожалению, это не первый раз, когда мы задерживаем преступников, но понятия не имеем, кто пострадал от их действий. При этом в Facebook порой ведутся бурные обсуждения. Настоятельно рекомендуем сообщать нам о происходящих нарушениях. Как в виде официальных заявлений, так и в виде намеков напрямую в messenger Facebook. Помогите нам помочь вам!" - обратились ко всем сотрудники полиции, призывая сообщать им напрямую о правонарушениях.