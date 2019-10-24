Чт, 24.10.2019
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Любимый дом Елизаветы II решили спасти от разрушения

ФОТО: Wikipedia

Правительство Мальты выкупило у частных лиц бывший дворец Елизаветы II в пригороде Валетты. Время, проведенное здесь, королева называла самым счастливым в своей жизни, пишет Lenta.ru со ссылкой на Malta Today.

Полуразвалившаяся вилла Гуардаманджа продавалась за шесть миллионов евро. Теперь ее собираются отреставрировать и открыть для туристов. Дворец построили в 1900 году. Елизавета II жила здесь с мужем, принцем Филиппом с 1949 по 1951 год, когда тот служил на острове в рядах Королевского флота. Гуардаманджа — единственное место за пределами Великобритании, которое королева считала своим домом.

Дворец занимает площадь в 1560 квадратных метров, с террасы на крыше открывается вид на море. В доме шесть спален, три ванные комнаты, а само здание окружает сад в 900 квадратных метров.

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