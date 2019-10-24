Любимый дом Елизаветы II решили спасти от разрушения

Полуразвалившаяся вилла Гуардаманджа продавалась за шесть миллионов евро. Теперь ее собираются отреставрировать и открыть для туристов. Дворец построили в 1900 году. Елизавета II жила здесь с мужем, принцем Филиппом с 1949 по 1951 год, когда тот служил на острове в рядах Королевского флота. Гуардаманджа — единственное место за пределами Великобритании, которое королева считала своим домом.