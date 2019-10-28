Новая субсидия на электромобили рассчитана на 240 машин по цене до 60 000 евро

Условия государственной субсидии на покупку электромобилей, которая должна быть окончательно утверждена до конца текущего года, предусматривают выделение 1,2 млн евро на поддержку покупки 240 электромобилей, пишет Rus.ERR.
Несмотря на предложенные поправки, общая сумма субсидии осталась неизменной, как и условие, согласно которому физическое лицо сможет воспользоваться субсидией для покупки одного, а юридическое - до 15 электромобилей.
"Сумма субсидии на один автомобиль 5000 евро, пробег в течение четырех лет после покупки - 80 000 километров, основная часть пробега должна быть пройдена в Эстонии, а максимальная цена в законопроекте - 50 000 евро без налога с оборота, если не ошибаюсь", - сказала глава климатического отдела Министерства окружающей среды Гетлин Денкс.
Кроме того, среди субсидируемых брендов может появиться и Tesla, являющаяся на данный момент самым популярной маркой автомобиля с полностью электрическим приводом, но в настоящее время условия субсидии предусматривают, что ее можно получить только при покупке электромобиля у дилера, признанного Союзом предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL), в который Tesla не входит, но, по словам главы Tesla Rent Марио Кадастика, AMTEL может признать и предприятие, которое членом союза не является.
По оценке AMTEL, возобновление субсидии оживит рынок электромобилей в Эстонии.