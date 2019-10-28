Новая субсидия на электромобили рассчитана на 240 машин по цене до 60 000 евро

"Сумма субсидии на один автомобиль 5000 евро, пробег в течение четырех лет после покупки - 80 000 километров, основная часть пробега должна быть пройдена в Эстонии, а максимальная цена в законопроекте - 50 000 евро без налога с оборота, если не ошибаюсь", - сказала глава климатического отдела Министерства окружающей среды Гетлин Денкс.

Кроме того, среди субсидируемых брендов может появиться и Tesla, являющаяся на данный момент самым популярной маркой автомобиля с полностью электрическим приводом, но в настоящее время условия субсидии предусматривают, что ее можно получить только при покупке электромобиля у дилера, признанного Союзом предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL), в который Tesla не входит, но, по словам главы Tesla Rent Марио Кадастика, AMTEL может признать и предприятие, которое членом союза не является.