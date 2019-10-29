Опрос: жители Эстонии все больше поддерживают идею строительства атомной электростанции

Строительство небольшой электростанции нового поколения, которая обеспечивала бы энергоснабжение Эстонии, готовы поддержать 55 процентов респондентов, против строительства высказались 31 процент респондентов, а воздержались 14 процентов.

«Знания о возможностях современной атомной энергетики и обсуждение этой темы в Эстонии пока находятся на начальной стадии, но нас стимулирует то, что эта сложная тема находит больше сторонников, чем противников. Я надеюсь, что это вселит в политиков немного уверенности в том, что рассмотрение возможности использования в Эстонии атомной энергии подобно Финляндии и Швеции не является политическим самоубийством – эта тема так же важна, как и другие вопросы, связанные с переходом к климатической нейтральности, и она нуждается в систематичном развитии знаний и в сотрудничестве со специалистами», – сказал председатель правления Fermi Energia Калев Каллеметс.

В качестве преимущества строительства малого модульного реактора люди чаще всего называют надежность энергоснабжения в любую погоду, более выгодные цены на электричество и сокращение выбросов углекислого газа. Самые большие проблемы люди видят в хранении радиоактивных отходов и в риске аварий.

Из полученных данных выяснилось, что мужчины настроены на появление атомной электростанции более положительно, нежели женщины.

Когда у людей спросили, развитие каких способов производства электроэнергии они бы поддержали, когда производство сланца сократится, то большинство склонялось к солнечной энергии и энергии ветра, и только после этого – к атомной энергии нового поколения. Уже значительно меньшую поддержку находит производство электричества из природного газа и древесной щепы, а также производство сланцевой энергии наряду со сланцевым маслом.

В интернет-опросе, проведенном Kantar Emor в октябре этого года, приняли участие 1324 жителя Эстонии в возрасте от 15 до 84 лет. Исследование было заказано компанией Fermi Energia.

Цель Fermi Energia заключается в том, чтобы поднять производство энергии в Эстонии до уровня XXI века, построив для этого небольшую современную атомную станцию, которая гарантировала бы снабжение Эстонии электричеством в любую погоду, выгодные цены для потребителей и выполнение национальных целей по климату.