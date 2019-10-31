В промышленном производстве Эстонии зафиксирован спад

Доход от продаж у магазинов промышленных товаров увеличился на 5%. Более всего – на 9% – вырос доход от продаж в неспециализированных магазинах, в которых преобладают промышленные товары (т.н. универмаги). Выше среднего увеличился также доход от продаж в магазинах товаров для дома, домашней техники и строительных материалов, в аптеках и магазинах косметических товаров, а также в магазинах текстильных изделий, одежды и обуви. Во всех трех сферах рост составил 6%.

Как в магазинах продуктовых товаров, так и у предприятий, занимающихся розничной торговлей моторного топлива, доход от продаж вырос на 4%.

По сравнению с предыдущим месяцем, в сентябре доход от продаж у предприятий розничной торговли уменьшился на 5%. Но на основании сезонно и календарно откорректированных данных доход от продаж увеличился на 1%. За первые девять месяцев 2019 года доход от продаж у предприятий розничной торговли увеличился в сравнении с тем же периодом прошлого года на 5%.

Индекс объема продаж у предприятий розничной торговли и его тенденции, январь 2009 – сентябрь 2019 (2015 = 100)