Вчера в Эстонии в четырех авариях пострадали дети

Первая подобная авария произошла вчера в 18:27 на перекрестке улиц Выру, Айандузе и Сепа в Тарту, когда 44-летний мужчина на легковом автомобиле Lancia Voyager наехал на переходившего дорогу по пешеходному переходу семилетнего ребенка.

Также вчера в 18:42 произошла авария на 75-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, деревня Пуйату, город Пайде, Ярвамаа, где 75-летний мужчина на легковом автомобиле Toyota Rav-4 заехал на полосу встречного движения и столкнулся с ехавшим навстречу легковым автомобилем Ford Max, за рулем которого находилась 44-летняя женщина. За Ford ехал Volkswagen Passat, за рулем которого находился 46-летний мужчина, он задел шину Ford. Водителя Ford доставили в Северо-эстонскую региональную больницу, водителя Toyota и пассажиров - 64-летнюю женщину, четырехлетнюю девочку и 18-летнего мужчину - доставили в Пайдескую больницу.

Третья авария с участием ребенка произошла вчера в 18:54 на улице Кеэмикуте в Маарду, где 56-летняя женщина на легковом автомобиле Audi A6 наехала на переходившую дорогу по пешеходному переходу девятилетнюю девочку. Ее доставили в Таллиннскую детскую больницу.